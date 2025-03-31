قائد عام شرطة أبوظبي يهنئ المناوبين ويتفقد سير العمل

هنأ معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، المناوبين من الضباط وضباط الصف والأفراد بعيد الفطر السعيد خلال زيارتهم في مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بحضور اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي.

واطلع قائد عام شرطة أبوظبي ومدير عام شرطة أبوظبي على سير العمل ووقفا على الكفاءة في تلقي واستقبال المكالمات والبلاغات، ومتابعة سرعة وصول الدوريات الشرطية المختصة لمواقع البلاغات.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المنتسبين وتهنئتهم في هذه المناسبة السعيدة راجياً من الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.