حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس في مدينة أم القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لأمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرِّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسعادة سيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في الإمارة.

وأم المصلين فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد، الذي أوصى في خُطْبة العيد المسلمين بتقوى الله عز وجل سائلا الله أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام، وأن يعيده علينا وعلى قيادتنا ووطننا ومجتمعنا بكل فرح وخير وسعادة وبر.

وقال إن رمضان الذي ودعناه هو موسم بر بالمجتمع فيه اتحد أبناؤه على هلال واحد، وتعاونوا على الخير يدا بيد.. أمساك وتماسك وشعور وشعائر وعطاء وإحسان بالمجتمع، مؤكدا أن المجتمع كيان متماسك ونسيج مترابط. أبُ وأم وابن وبنت وأخ وأضاف أن المجتمع المثالي قائم على البر وأول ذلك بر الوالدين ثم يأتي بر سائر أفراد المجتمع من أرحام وأقرباء وجيران وأصدقاء حتى يشمل غير المسلمين، لافتا إلى أن المؤمن يعامل أفراد المجتمع بميزان البر الأمثل، ومعيار المروءة الأكمل.

ودعا إلى جعل العيد عيد بر ووفاء وبقاء لقيم الأجداد والآباء، الذين أورثوا هذا المجتمع المكرمات ومهدوا له أرضا صلبة تشيد عليها المنجزات.

ودعا الله تعالى أن يجعله عيد سعادة وسرور وهناء وحبور وأن يعيده على دولة الإمارات بالخير والاستقرار والرقي والازدهار وأتم العافية، وأن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ونوابه وإخوانه حكام الأمارات وولي عهده لما يحبه تعالى ويرضاه.

وتوجه فضيلته بالدعاء إلى المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما توجه بالدعاء إلى المولى سبحانه أن يتغمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته.

وبعد الصلاة تبادل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات مع الشيوخ والمسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة السعيدة.