مكتوم بن محمد: نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نحمد الله الذي أكرمنا بتمام الصيام والقيام في شهر رمضان الكريم، ونهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "في العيد تتجدد قيم التسامح والتراحم، نسأل الله أن يعيده على وطننا دائما بالخير والازدهار والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير".