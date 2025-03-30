حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر ‏

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر الزاهر.
وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، وسعادة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.
وأمّ المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، الذي دعا الله تعالى في خطبة العيد أن يديم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار، وأن يعيد هذا العيد على الجميع بالخير والبركات.
وأكدت الخطبة على قيمة البر كمفهوم شامل يتجسد في الإيمان والعمل الصالح، مشيرة إلى قول الله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر)، حيث أوضحت أن البر يشمل الإحسان إلى المجتمع بأسره ونحن في عام المجتمع، بدءا من بر الوالدين، مرورا برعاية الأرحام والجيران، وصولا إلى التعامل بالحسنى مع غير المسلمين.
كما تناولت الخطبة المعاني السامية لشهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه كان موسما للبر والتكافل الاجتماعي، حيث اجتمع المسلمون على الصيام والقيام، وتعاونوا على العطاء والإحسان، ما يعزز الترابط بين فئات المجتمع المختلفة.
ودعت إلى أن يكون العيد عيد بر ووفاء، عبر المحافظة على القيم التي ورثناها عن الآباء والأجداد، الذين أسسوا المجتمع على مبادئ ثابتة من العطاء والإخلاص، كما شددت على ضرورة مواصلة العمل بجد وإتقان في المجالات كافة، انطلاقا من قول الله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)، مؤكدة أن كل فرد في المجتمع يتحمل مسؤولية في البناء والتطوير، سواء كان طالبا أو موظفا أو مسؤولا.
وفي ختام الخطبة، توجه الخطيب بالدعاء إلى الله تعالى أن يجعل العيد مناسبة للفرح والسرور، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يرحم القادة المؤسسين وشهداء الوطن.
وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، التهاني بعيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيده على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.