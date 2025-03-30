حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر ‏

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار ‏بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر ‏الزاهر.‏

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب ‏رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، وسعادة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.‏

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، الذي دعا الله تعالى في خطبة العيد أن يديم على دولة ‏الإمارات الأمان والاستقرار، وأن يعيد هذا العيد على الجميع بالخير والبركات.‏

وأكدت الخطبة على قيمة البر كمفهوم شامل يتجسد في الإيمان والعمل الصالح، مشيرة إلى قول الله تعالى: ‏‏(‌ليس ‌البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر)، حيث أوضحت ‏أن البر يشمل الإحسان إلى المجتمع بأسره ونحن في عام المجتمع، بدءا من بر الوالدين، مرورا برعاية ‏الأرحام والجيران، وصولا إلى التعامل بالحسنى مع غير المسلمين.‏

كما تناولت الخطبة المعاني السامية لشهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنه كان موسما للبر والتكافل ‏الاجتماعي، حيث اجتمع المسلمون على الصيام والقيام، وتعاونوا على العطاء والإحسان، ما يعزز الترابط ‏بين فئات المجتمع المختلفة.

ودعت إلى أن يكون العيد عيد بر ووفاء، عبر المحافظة على القيم التي ورثناها عن الآباء ‏والأجداد، الذين أسسوا المجتمع على مبادئ ثابتة من العطاء والإخلاص، كما شددت على ضرورة ‏مواصلة العمل بجد وإتقان في المجالات كافة، انطلاقا من قول الله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ‏تحبون)، مؤكدة أن كل فرد في المجتمع يتحمل مسؤولية في البناء والتطوير، سواء كان طالبا أو موظفا أو ‏مسؤولا.‏

وفي ختام الخطبة، توجه الخطيب بالدعاء إلى الله تعالى أن يجعل العيد مناسبة للفرح والسرور، وأن يحفظ دولة ‏الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يرحم القادة المؤسسين وشهداء الوطن.‏

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، التهاني بعيد الفطر المبارك ‏مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيده على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى ‏شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.‏