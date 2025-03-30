أحمد بن محمد: كل عام والإمارات قيادةً وشعباً والمقيمين على أرضها بخير

هنأ سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، دولة الإمارات قيادةً وشعباً والمقيمين على أرضها والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد، سائلاً الله أن يكون عيداً مليئاً بالرحمات والبركات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "كل عام والإمارات، قيادةً وشعباً والمقيمين على أرضها بخير ونبارك لأمتنا العربية والإسلامية حلول عيد الفطر السعيد ... نسأل الله أن يكون عيداً مليئاً بالرحمات والبركات، وأن يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك، وعساكم من عوّاده".