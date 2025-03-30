حمدان بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نُبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر ... أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، ونسأله سبحانه أن يتقبّل منّا ومنكم الطاعات، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوّاده".