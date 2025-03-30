محمد بن زايد: العيد فرصة لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيمنا وتقاليدنا في نفوس أبنائنا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، إخوانه أصحاب السمو الحكام وشعب الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً سموه أن العيد فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وترسيخ قيمنا وتقاليدنا في نفوس أبنائنا.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ إخواني الحكام وشعب الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا بالخير والعز وينعم على البشرية بالأمن والسلام. العيد فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وترسيخ قيمنا وتقاليدنا في نفوس أبنائنا".