عمر بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام

رفع سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بحلول عيد الفطر السعيد، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم باليمن والخير والبركات.

كما هنأ سموه بهذه المناسبة سمو أولياء العهود، وسمو نواب الحكام، وشعب دولة الإمارات، والشعوب العربية والإسلامية، بهذه المناسبة العطرة، داعياً المولى تعالى أن يعيدها على وطننا العزيز بالأمن والازدهار، وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير والبركات.