أحمد بن سعيد: أعاده الله عليكم وعلى أحبتكم بالخير واليمن والبركات

بارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، لدولة الإمارات قيادةً وشعباً ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلاً الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال والطاعات.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نبارك لدولة الإمارات قيادةً وشعباً ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر، ونسأل الله أن يعيده عليكم وعلى أحبتكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات».