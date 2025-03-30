لطيفة بنت محمد: الذكاء الاصطناعي قادر على فهم ثقافاتنا المتنوعة

أشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، بالتطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، وما تمثله دبي من إلهام في هذا المجال.

وقالت سموها في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس»: «وجهات دبي الثقافية بعدسة الذكاء الاصطناعي على أسلوب Studio Ghibli».

وقالت سموها: «الذكاء الاصطناعي في تطور مستمر، ويقدم لنا كل يوم ابتكارات جديدة تثري عالمنا.. ومن خلال التحديثات المستمرة، أصبح هذا المجال قادراً على محاكاة إبداعاتنا، وفهم ثقافاتنا المتنوعة، والمساهمة في الحفاظ على تراثنا الغني».

وأرفقت سموها التغريدة بمجموعة من الصور، التي أنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي، لوجهات دبي الثقافية، ومن بينها متحف الاتحاد ومكتبة الصفا وحي الشندغة التاريخي.