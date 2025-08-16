محمد بن زايد يعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتحطم طائرة الإغاثة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التعازي إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري ودولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف وذوي الضحايا والشعب الباكستاني، في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية وتحطم طائرة الإغاثة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "خالص التعازي والمواساة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري ودولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف وذوي الضحايا والشعب الباكستاني، في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية وتحطم طائرة الإغاثة، داعياً الله تعالى لهم بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل .دولة الإمارات تتضامن مع باكستان في هذا المصاب الأليم".