سوق العين المركزي للمواشي يرفع جاهزيته

عززت بلدية مدينة العين جاهزية سوق العين المركزي للمواشي ومسالخ العين لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف تلبية احتياجات المتعاملين والاستجابة للزيادة المتوقعة في أعداد الذبائح والحيوانات الواردة لأسواق المواشي.

وأكد حسن محمد الكعبي رئيس قسم الخدمات البيطرية ببلدية مدينة العين، الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في سوق المواشي المركزي في البوادي وجميع مسالخ العين وذلك للزيادة المتوقعة لعمليات شراء الحيوانات والذبح بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتوفر البلدية خدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم التي تتيح إمكانية تسليم الحيوانات واستلام الذبائح ودفع الرسوم أثناء تواجدهم في سياراتهم.

مشيراً إلى إمكانية استفادة المتعاملين من التطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى البلدية مثل تطبيق «ذبيحتي» التي توفر طلب الذبائح واستلامها عبر توصيلها مباشرة إلى المنزل بشكل أكثر سهولة وسرعة.

وأضاف الكعبي: تنفذ فرق الرقابة والرفق بالحيوان حملات تفتيشية على سوق العين المركزي للمواشي وسوق العامرة المؤقت للمواشي والذي يشهد إقبالاً كبيراً خلال رمضان وفترة العيد.