مساعدات إنسانية من الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد

تتواصل جهود دولة الإمارات لتقديم الدعم الإنساني الإغاثي للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد، في إطار مساهمتها في التخفيف من معاناة الأسر الأكثر تضرراً من اللاجئين ودعم المجتمعات المحلية المُضيفة في تشاد خلال شهر رمضان المبارك.

وقام مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في العاصمة التشادية إنجامينا بتوزيع 5,000 سلة غذائية لدعم برامج إفطار الصائم، منها 3,500 سلة لصالح اللاجئين السودانيين في مخيمي تريجن وبريجن بإقليم ودّاي شرق تشاد، استفاد منها حوالي 20,000 شخص.

كما تم توزيع 1,500 سلة و33 طناً من التمور في إنجمينا وضواحيها بالتنسيق مع وزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية التشادية، استفاد منها قرابة 30,000 شخص.

وصرح سعادة راشد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى تشاد بأن "دولة الإمارات تسعى جاهدة لتوفير الدعم الإنساني الضروري للاّجئين السودانيين في دول الجوار ودعم المجتمعات المضيفة ما يعزّز قدرتها على الاستجابة ويساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر توفير المواد الأساسية، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يعد مناسبة لمواصلة نهج الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي كان يحرص على تقديم الدعم ومد يد العون لتوفير متطلبات الأسر المحتاجة في الدول الشقيقة والصديقة خلال الشهر المبارك".