642 مصلى وجامعاً لصلاة عيد الفطر في الشارقة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن تخصيص 642 مصلى وجامعاً في مختلف مدن إمارة الشارقة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وتم توزيع المصليات على جميع مناطق الإمارة، إذ بلغ عدد المصليات والجوامع في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية 454، وفي المنطقة الوسطى 103، وفي المنطقة الشرقية 85.

وأكدت الدائرة جاهزية المصليات لاستقبال المصلين، حيث تم تجهيز المصليات بالفرش وتركيب الأجهزة الصوتية، بالإضافة إلى تجهيز الساحات الخارجية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين وأسرهم كما تم التنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وغيرها من الجهات المعنية لضمان سلامة المصلين وتوفير الأجواء الإيمانية المريحة والطمأنينة لهم أثناء أداء صلاة عيد الفطر.

وفي خطوة تعكس اهتمام الدائرة بتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع، خصصت عدداً من المصليات والجوامع لخطب صلاة العيد بعدد من اللغات، منها الأردية، الماليبارية، التاميلية، والإنجليزية كما تم توفير خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة في خطبة العيد لذوي الإعاقة السمعية في مسجد الإمام أحمد بن حنبل بمنطقة الجزات.

وسيتم أداء صلاة عيد الفطر في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية في تمام الساعة (06:28 صباحاً)، وفي مدينة الذيد ومنطقة البطائح الساعة (06:26 صباحاً)، وفي منطقة المدام ومليحة الساعة (06:27 صباحاً)، وفي المنطقة الشرقية الساعة (06:25 صباحاً).

وفي سياق متصل، اختتمت الدائرة برنامجها الرمضاني الذي تضمن العديد من الفعاليات الدعوية والتوعوية طوال شهر رمضان المبارك، حيث تم تنظيم دروس ختامية في جميع مساجد الإمارة تناولت مواضيع مثل فضل زكاة الفطر، ومقاصدها، ومقدارها، ووقت إخراجها، إضافة إلى دروس حول آداب وسنن عيد الفطر المبارك.

لمعرفة قائمة المصليات والجوامع، وكذلك أسماء الخطباء، يمكن زيارة الرابط التالي: https://sia.gov.ae/eid