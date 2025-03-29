الطقس المتوقع في الإمارات خلال أيام عيد الفطر المبارك

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي خلال أيام عيد الفطر المبارك، ليكون الطقس معتدلا إلى مائل للحرارة نهاراً ولطيفا ليلاً وفي الصباح الباكر، وصحوا بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة بعد الظهر شرقاً قد تكون ركامية على الجبال يوم السبت، ورطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباح السبت والأحد والإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول أحياناً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

البحر خفيف الموج بوجه عام في الخليج العربي وفي بحر عمان.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 28 – 38

المناطق الداخلية 35 – 41

المناطق الجبلية 21 – 29

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 19 – 25

المناطق الداخلية 17 – 23

المناطق الجبلية 15 – 21

يناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.