شرطة دبي تحدد 7 مناطق لمدافع عيد الفطر السعيد

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، تحديدها 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الفطر السعيد.

وأكدت شرطة دبي، الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع إيذاناً بقدوم العيد، حيث تتوزع على 7 مناطق في إمارة دبي.

وقال المقدم عبدالله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع، إن مدفع الإفطار أو العيد يعتبر جزءاً من الموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه، مبيناً أن المدفع بمثابة وسيلة يستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، وذلك قبل اختراع الساعات، لكن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة.

وأوضح المقدم عبدالله العميمي، أنهم اتخذوا كل الترتيبات للإعلان عن عيد الفطر السعيد، بالإضافة إلى تشكيلهم لطاقم عمل في كل موقع من المواقع الـ 7 التي وقع عليها الاختيار لتوزيع مدافع العيد، وتتمثل تلك المناطق في مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، مصلى العيد في منطقة أم سقيم، مصلى العيد في منطقة ند الحمر، مصلى العيد في منطقة البرشاء، مصلى العيد في منطقة ند الشبا، مصلى العيد في منطقة البراحة، ومصلى العيد في منطقة حتا.