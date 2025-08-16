الإمارات.. طقس الغد غائم جزئياً واحتمال سقوط أمطار





توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصةً على المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، وحدث المد الأول عند الساعة 8:41، والجزر الأول عند 02:46 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

والموج في بحر عمان خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:39، والمد الثاني عند الساعة 06:07، والجزر الأول عند الساعة 09:32، والجزر الثاني عند الساعة 22:48.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 34 50 15

دبي 45 33 55 25

الشارقة 45 32 55 20

عجمان 43 33 50 20

أم القيوين 42 31 55 30

رأس الخيمة 43 32 65 20

الفجيرة 34 31 80 40

العـين 45 33 65 25

ليوا 47 35 60 15

الرويس 43 35 65 20

السلع 44 33 75 20

دلـمـا 40 34 70 35

طنب الكبرى / الصغرى 39 34 80 45

أبو موسى 39 34 85 45.