لجنة تأمين الفعاليات في دبي تُكمل استعداداتها لعيد الفطر بخطة شاملة

أكملت لجنة تأمين الفعاليات في دبي استعداداتها لعيد الفطر بخطة شاملة لتأمين جميع المساجد والمصليات الكبرى في الإمارة، مع تكثيف الدوريات في الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة.

استعدادات لجنة تأمين الفعاليات

138

سيارة اسعاف

471

دورية أمنية

7

مراكز لمراقبة الحركة المرورية

21

دورية إنقاذ بري

51

دراجة هوائية

24

رافعة صغيرة

1150

حافلة نقل عام

12632

مركبة للأجرة

5

مركبات للتحويلات المرورية

5

المستجيب CBRN

108

قطارات

10

زوارق للإنقاذ البحري

34

زوارق الأمن البحري

68

مركبة للدفاع المدني

2

طائرة عمودية

13912

مركبة فاخرة "ليموزين"

55

النقل البحري

5

غرف عمليات

13912

مركبة فاخرة ليموزين