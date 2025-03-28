لجنة تأمين الفعاليات في دبي تُكمل استعداداتها لعيد الفطر بخطة شاملة

أكملت لجنة تأمين الفعاليات في دبي استعداداتها لعيد الفطر بخطة شاملة لتأمين جميع المساجد والمصليات الكبرى في الإمارة، مع تكثيف الدوريات في الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة.
استعدادات لجنة تأمين الفعاليات
138
سيارة اسعاف
471
دورية أمنية
7
مراكز لمراقبة الحركة المرورية
21
دورية إنقاذ بري
51
دراجة هوائية
24
رافعة صغيرة
1150
حافلة نقل عام
12632
مركبة للأجرة
5
مركبات للتحويلات المرورية
5
المستجيب CBRN
108
قطارات
10
زوارق للإنقاذ البحري
34
زوارق الأمن البحري
68
مركبة للدفاع المدني
2
طائرة عمودية
13912
مركبة فاخرة "ليموزين"
55
النقل البحري
5
غرف عمليات
13912
مركبة فاخرة ليموزين