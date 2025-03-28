محمد بن راشد: بلادنا مبروكة بالعطاء والتسامح والازدهار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن حملة وقف الأب شارك فيها أكثر من 277 ألف مشارك، وبحصيلة بلغت 3.72 مليارات درهم، مؤكداً سموه أن هذه البلاد مبروكة، مبروكة بعمل الخير، ومبروكة بالإنجاز، ومبروكة بالتسامح، ومبروكة بالأمان والاستقرار والازدهار.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مع تباشير شهر الخير أطلقنا حملة وقف الأب الإنسانية .. ومع خواتيمه المباركة نحمد الله على توفيقه .. ونشكر جميع من شارك وساهم فيها .. أكثر من 277 ألف مشارك .. وبحصيلة بلغت 3.72 مليار درهم .. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "هذه البلاد مبروكة .. مبروكة بعمل الخير .. ومبروكة بالإنجاز .. ومبروكة بالتسامح .. ومبروكة بالأمان والاستقرار والازدهار.. حفظ الله الإمارات .. وحفظ شعبها وجميع من يقيم على أرضها الطيبة".