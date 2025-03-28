"طرق دبي" تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن مواعيد عمل جميع خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجرية / 2025 ميلادية، من تاريخ السبت الموافق 29 مارس وحتى الثلاثاء 2 أبريل على أن يستأنف العمل بالمواعيد العادية في الثالث من أبريل، وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وستغلق مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني)، خلال عطلة عيد الفطر المبارك من تاريخ 1 شوال إلى 3 شوال، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال، كما ستغلق مراكز إسعاد المتعاملين خلال الفترة نفسها، بينما ستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيسي للهيئة – كالمعتاد – على مدار الساعة.

المترو والترام

تعمل محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، يوم السبت 29 مارس 05:00 صباحاً - 1:00 صباحاً اليوم التالي ويوم الأحد 30 مارس من الساعة 8:00 صباحاً – 1:00 من صباحاً من اليوم التالي، ومن الإثنين للأربعاء من 31 مارس وحتى 2 أبريل 05:00 صباحاً -1:00 صباحاً لليوم التالي.

ترام دبي: من السبت الإثنين 6:00 صباحاً - 01:00 صباحاً (اليوم التالي) الأحد 09:00 صباحاً - 01:00 صباحاً (اليوم التالي).

حافلات دبي والنقل البحري

لمعرفة التغييرات على مواعيد حافلات المواصلات العامة، (باص دبي)، وحافلات حتا، والنقل البحري، (التاكسي المائي، فيري دبي، العبرة، والعبرة التراثية الكهربائية)، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، الرجاء الدخول إلى تطبيق "سهيل" للرابط أدناه:

https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/public-transport/timetable#MarineTransport

مع الأخذ بالاعتبار أنه لن يتم تشغيل خط الحافلات رقم E100 من محطة حافلات الغبيبة من تاريخ 28 رمضان بعد الظهر حتى 3 شوال، وعليه يرجى استخدام خط الحافلات رقم E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة، كما سيتم إيقاف تشغيل خط الحافلات رقم E102عن العمل من تاريخ 28 رمضان حتى 3 شوال.

المواقف العامة

ستكون جميع المواقف العامة مجانية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك باستثناء المواقف متعددة الطوابق وذلك من تاريخ 1 شوال وحتى 3 شوال على أن يستأنف تطبيق التعرفة بدءً من تاريخ 4 شوال.