"دي بي ورلد الخيرية" تُنفّذ مشاريع خيرية بـ10 ملايين درهم خلال شهر رمضان

تُنفّذ مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مشاريع خيرية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 10 ملايين درهم إماراتي خلال شهر رمضان المبارك، يستفيد منها أكثر من 100 ألف شخص في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وجنوب آسيا.

جاءت هذه المبادرات بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات، مثل مدينة دبي الملاحية، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بجبل علي، وبنك الإمارات للطعام، ويوروليف، ومؤسسة ILT، ومؤسسة نور دبي، حيث أطلقت مؤسسة دي بي ورلد الخيرية سلسلة من برامج المساعدات الغذائية والصحية لدعم المجتمعات المحتاجة.

ففي إطار جهودها الرمضانية، تُوزّع المؤسسة 360,000 وجبة إفطار طوال شهر أيام رمضان المبارك على عمال المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، خلال الشهر الفضيل؛ حيث ساهم أكثر من 360 متطوعًا بـ 1083 ساعة في هذه المبادرة لتعزيز التزام المؤسسة برعاية المجتمع.، وحصل مئات من عمال "جافزا" على فحوصات نظر أساسية، وشاركت الإدارة العليا في مؤسسة دي بي ورلد الخيرية بفعالية في هذه الجهود.

ووزّعت مؤسسة دي بي ورلد الخيرية 1,000 صندوق إمدادات غذائية في موقعين بدولة الإمارات، و18,100 صندوق في 12 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء وباكستان.

وتم توزيع 15,300 صندوق دعم غذائي على المستفيدين في مواقع رئيسية، منها 2,500 صندوق في السخنة بمصر، و2,000 صندوق في الجزائر و600 صندوق في جن جن بالجزائر فيما شملت المساعدات 7,500 مستفيد في باكستان مع توزيع صناديق دعم غذائي في كراتشي.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر من 37,500 شخص في مواقع رئيسية، بما في ذلك بوساسو "الصومال"، وداكار "السنغال"، وجيبوتي، وبربرة "أرض الصومال"، وكينيا، وتنزانيا، وزنجبار، وإثيوبيا، وتم توفير 12,500 صندوق من الإمدادات الغذائية بالتعاون مع وحدات الأعمال الإقليمية في مجموعة موانئ دبي العالمية والمنظمات غير الحكومية المحلية.

وقال سعادة ناصر عبدالله، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دي بي ورلد الخيرية:" تعكس مبادراتنا في دولة الإمارات والمناطق التي تعمل فيها مجموعة موانئ دبي العالمية التزامنا بدعم القوى العاملة وتقديرنا لمساهماتهم الحيوية.