مؤسسة "طارق الفطيم للاستثمارات" تدعم حملة "وقف الأب" بـ3 ملايين درهم

أعلنت مؤسسة "طارق الفطيم للاستثمارات" عن مساهمتها بمبلغ 3 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتندرج مساهمة مؤسسة "طارق الفطيم للاستثمارات" ضمن التفاعل المجتمعي الكبير، أفراداً ومؤسسات، مع حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

وتعبر حملة "وقف الأب" عن رؤية إماراتية بعيدة المدى للعمل الخيري بما يحقق فلسفتها الإنسانية في استدامة العطاء، حيث تمثل الرعاية الصحية المستدامة عاملاً رئيسياً للاستقرار الاجتماعي والتنمية والثقة بالمستقبل.

ترسيخ الخير.

وقال طارق الفطيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مؤسسة "طارق الفطيم للاستثمارات"، إن حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد أسمى معاني العطاء في مجتمع الإمارات وتقدير أفراده لجميع الآباء عرفاناً بدورهم في ترسيخ الخير وتنشئة أجيال صالحة، تؤمن بأن جوهر الإنسان هو البذل ومساعدة الآخرين.

وأضاف: "المساهمة في هذه الحملة الرمضانية، تعبر عن التزامنا بتسخير إمكانات المؤسسة للتخفيف من معاناة الأفراد الأقل حظاً، ومساعدة المرضى الفقراء وغير القادرين للحصول على ما يحتاجونه من علاج ودواء، وهو ما تسعى إليه حملة (وقف الأب) المباركة، و(مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) عبر برامجها ومشاريعها الإنسانية في العالم".

قنوات المساهمة.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.