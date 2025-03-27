رمضان في دبي .. فعاليات ثقافية وترفيهية استثنائية

تتحول دبي خلال شهر رمضان المبارك إلى لوحة تعكس قيم التسامح والتعاون، من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تجذب السكان والزوار على حد سواء.

تحت مظلة حملة "رمضان في دبي"، التي ينظمها "براند دبي" التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أبرزت الإمارة تقاليد الشهر الكريم وروحانيته، معززةً قيم التعايش بين الثقافات المختلفة التي تعيش على أرضها.

تنوع ثقافي وتراث أصيل

يتجسد التنوع الثقافي في دبي من خلال الفعاليات الرمضانية التي تقدم تجارب متنوعة تلامس التراث الإماراتي.

يقول بابلو ماكلان، أحد الزوار: "دبي تمنحنا فرصة فريدة للتعرف على تقاليد الشعوب وتراثها، خاصة في رمضان حيث نشعر وكأننا نعيش في قلب التاريخ العربي."

أما لويز سميث، فتشيد بالفعاليات التفاعلية التي تعمق فهم الثقافة المحلية، قائلة: "تعلمت الكثير عن الحرف اليدوية الإماراتية، خاصة صناعة البخور والفوانيس، التي ألهمتني في أعمالي الفنية."

فنون إبداعية وترفيه عائلي

يستمتع الزوار مثل جوزيف ونغ بفعاليات مثل أمسيات مركز جميل للفنون، حيث يقول: "ابنتي تحب رواية القصص، لذا كانت زيارة معرض 'ناروتو ذا غاليري' تجربة ممتعة لها." كما يحرص على استكشاف سوق رمضان الذي يدعم الحرفيين المحليين، وزيارة متحف الاتحاد لاكتشاف المزيد عن التراث الإماراتي.

وتضيف صوفي جون، فنانة أمريكية: "فعاليات رمضان في دبي تقربنا من الثقافة الإماراتية المعاصرة والتراثية، مثل فعاليات الشندغة".

وجهات ترفيهية تزين الشهر الفضيل

استقبل "ميركاتو" و"تاون سنتر جميرا" استقبال الزوار بأجواء رمضانية تقليدية، من خلال ديكورات مستوحاة من الشهر الكريم، وحملة خيرية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر تحت شعار "شاركونا الخير والإحسان".

وفي دبي باركس آند ريزورتس، يستمتع الزوار بوجبات إفطار مميزة في مطعم الماشوه، مع عرض خاص لدخول المتنزهات الترفيهية مثل ريال مدريد ورلد وليجولاند دبي. كما يقدم موشنجيت دبي، أكبر متنزه مستوحى من هوليوود في المنطقة، تشكيلة متنوعة من المأكولات العالمية في أجواء عائلية.

أما ذا جرين بلانيت، فتتحول إلى ملاذ طبيعي يضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات، مع فعاليات توعوية حول الاستدامة وإعادة التدوير، بينما توفر حديقة وايلد وادي المائية مغامرات مائية بتذاكر تبدأ من 179 درهماً.

فعاليات ثقافية واجتماعية

تتنوع الفعاليات في الأسبوع الثاني من الحملة، حيث تقدم "أطياف رمضانية" عروضاً ضوئية في منطقة السيف ودبي فستيفال سيتي مول، بينما يستمتع الزوار بعروض "بو طبيلة" والعزف على العود في مواقع مختلفة.

وتحتضن حديقة زعبيل فعالية "رمضان آت ذا بارك"، التي تجمع بين عروض الطعام والترفيه والأنشطة الرياضية، بينما تقدم "ليالي رمضان في حتا" تجارب طبيعية وسوقاً تراثياً. كما يعود "شارع المأكولات" في الكرامة بدورته الثالثة، ليقدم أطباقاً من جنوب آسيا والعالم في أجواء احتفالية.

عروض ترويجية وتجارب فريدة

تواصل مراكز التسوق في دبي تقديم عروض حصرية، مثل حملة "إشراقة رمضان" لمجموعة دبي للمجوهرات، وفرصة الفوز بجوائز عبر تطبيق "شير". كما يمكن للزوار الاستمتاع بجلسات السحور في "حديقة حكايات رمضان" بفندق فيرساتشي، أو حضور الأمسيات الشعرية في دبي أوبرا.

دبي تعانق روح الشهر الكريم

مع دخول رمضان أيامه الأخيرة، تبقى دبي وجهة مثالية للاحتفال بالشهر الفضيل، حيث تتناغم العروض الترفيهية مع القيم الروحية والاجتماعية. سواء من خلال الفعاليات الثقافية، أو التجارب العائلية، أو المبادرات الخيرية، تؤكد الإمارة مرة أخرى مكانتها كمدينة تجمع العالم تحت مظلة التسامح والبهجة.