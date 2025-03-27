حملة "مير الخير الرمضاني" من "كهرباء دبي" تجمع 409 صناديق مواد غذائية

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة "مير الخير الرمضاني" المجتمعية 2025 التي أطلقتها بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، لتوفير المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، في شهر رمضان المبارك. وأثمرت إسهامات موظفي الهيئة وموظفي شركة "ماي دبي" عن جمع 409 صناديق من المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية.

وتأتي حملة "مير الخير الرمضاني" السنوية انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للهيئة، وانسجاماً مع حرصها على تنمية روح العمل التطوعي والإنساني بين الموظفين وجميع المعنيين، وتوطيد أواصر التعاون والأخوة وقيم الخير والعطاء المتجذرة في الثقافة الإماراتية والمبادئ النبيلة للدين الإسلامي الحنيف. وسجلت الحملة في "عام المجتمع" مشاركة لافتة من الموظفين الحريصين على مد يد العون والمساهمة في تعزيز الروابط المجتمعية وروح التعاضد والتكافل، لبناء مجتمع متماسك وقوي.