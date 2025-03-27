شركة "أكوا العقارية" تدعم حملة "وقف الأب" بمليون درهم

انضمت شركة "أكوا العقارية" إلى قائمة المساهمين في حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، حيث أعلنت الشركة عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم لدعم الحملة الرمضانية الوقفية.

وتأتي مساهمة شركة "أكوا العقارية" في سياق التفاعل المجتمع الكبير من قبل المؤسسات والشركات والأفراد، مع الحملة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتهدف إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

كما تسعى الحملة إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين.

وقال علي أشرف تومبي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا العقارية"، إن حملة “وقف الأب” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد النهج الإنساني الذي رسخته دولة الإمارات منذ فجر التأسيس وسعيها الدائم لمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم، وهو ما تظهره على مدار العام، المبادرات الخيرية والإنسانية الملهمة وخصوصاً خلال شهر مضان الفضيل.

وأضاف: "يسعدنا في شركة (أكوا العقارية) أن نكون من البارين بآبائنا من خلال مساهمتنا في تحقيق الأهداف العظيمة لحملة (وقف الأب) في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين، ومساندة الجهود الخيرة التي تبذلها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) عبر عشرات البرامج والمشاريع في مختلف أنحاء العالم".

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.