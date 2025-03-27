شركة "الأنصاري القابضة" تساهم بمليون درهم في حملة "وقف الأب"

أعلنت شركة "الأنصاري القابضة"، الشركة الأم للأنصاري للخدمات المالية والأنصاري للصرافة، عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم في حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتجسد حملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للعمل الخيري والإنساني المستدام، الذي يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة، والبرامج المبتكرة والفعالة، لحشد الجهود لمساعدة الأشخاص في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينهم من العيش الكريم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية المستدامة.

وتشهد الحملة منذ انطلاقها تجاوباً مجتمعياً واسعاً من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد، في تفاعل استثنائي يرسخ مكانة الحملات الرمضانية كأكبر حراك وطني إنساني على مستوى العالم، وبما يعزز ريادة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري.

وأكد محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة "الأنصاري القابضة"، أن حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد معاني الخير والإحساس بمعاناة الآخرين، وحرص دولة الإمارات على مساعدة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم وتحسين حياة أفرادها ومساعدتهم في الحصول على فرص العيش الكريم والرعاية الصحية المستدامة.

وقال إن دعم الشركة لمستهدفات حملة (وقف الأب) يمثل مساهمة يسيرة في الأخذ بيد المرضى من الفقراء والمحتاجين وغير القادرين، ومساندتهم للوصول إلى ما يحتاجونه من علاج ودواء، معربا عن سعادته بانضمام الشركة إلى هذا الحراك الخيري الذي يشهده مجتمع الإمارات، من قبل الأفراد والمؤسسات، دعماً لهذه الحملة النبيلة خلال شهر رمضان الفضيل.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.