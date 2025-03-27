شركة "بريسكوت للتطوير العقاري" تقدم 6 وحدات سكنية دعماً لمستهدفات حملة "وقف الأب"

أعلنت شركة "بريسكوت للتطوير العقاري"، تقديم 6 وحدات سكنية، ضمن المشاريع التي تنفذها، دعماً لمستهدفات حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتجسد حملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للعمل الخيري والإنساني المستدام، الذي يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة، والبرامج المبتكرة والفعالة، لحشد الجهود لمساعدة الأشخاص في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينهم من العيش الكريم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية المستدامة.

وتشهد الحملة منذ انطلاقها تجاوباً مجتمعياً واسعاً من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد، في تفاعل استثنائي يرسخ مكانة الحملات الرمضانية كأكبر حراك وطني إنساني على مستوى العالم، وبما يعزز ريادة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري، ودورها الذي يمتد أثره في كافة دول العالم.

وأكد محمد شافي، الرئيس التنفيذي لشركة “بريسكوت للتطوير العقاري”، أن حملة "وقف الأب" مبادرة ملهمة جديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمساعدة المجتمعات الأكثر احتياجاً وتحسين حياة أفرادها من خلال توفير الرعاية الصحية المستدامة ودعم المستشفيات بما تحتاجه من إمكانات وتجهيزات حديثة، وتيسير سبل حصول المرضى من الفقراء وغير القادرين على العلاج والدواء.

وقال إن انضمام الشركة إلى قائمة المساهمين في “وقف الأب” يعبر عن إيمانها بالرسالة النبيلة التي تحملها هذه الحملة الرمضانية المباركة، وبالقيم الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات، كما تجسد مساهمة “بريسكوت للتطوير” التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم البرامج والمشاريع النوعية التي تنفذها مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” وسعيها لغرس الأمل في نفوس الفئات الأقل حظاً حول العالم.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.