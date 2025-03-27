قرقاش: ذكرى تحرير عدن ملحمة تُخلّد تضحيات الشهداء وإصرار الأبطال

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن شهر رمضان الفضيل يُصادف الذكرى العاشرة لتحرير عدن، وهي الملحمة التاريخية التي سطّرتها قوات الإمارات المسلحة والمقاومة الجنوبية ضمن "عاصفة الحزم"، بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "صادف شهر رمضان الفضيل الذكرى العاشرة لتحرير عدن، الملحمة التي سطّرتها قوات الإمارات المسلحة والمقاومة الجنوبية ضمن عاصفة الحزم، بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "تخطيط وإصرار صنع النصر ودحر العدوان. للتاريخ والوفاء، تبقى ذكراهم حيّة في القلوب، وبطولاتهم تُروى وتُخلّد".