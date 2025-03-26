ليلة القدر.. سارعوا إلى مغفرة من ربكم

حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اغتنام ليلة القدر والتعرض لنفحات الله فيها، ونيل المغفرة.. فمن ذا الذي تتاح له فرصة تبييض صحيفته ولا يفعل؟!

ويتحرى المسلمون ليلة القدر في الليالي الوترية، كما ورد في صحيح البخاري من حديث عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: "تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ"، ومن أرجح الأقوال أنها هذه الليلة 27 رمضان، فقد روى مسلم في صحيحه أن أُبيُّ بنُ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ قال في لَيلةِ القَدْرِ: "واللهِ، إنِّي لأَعلمُها، وأكثرُ عِلمي هي اللَّيلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ".

وأورد مسلم كذلك في صحيحه عن أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: تَذاكَرْنا ليلةَ القَدْرِ عند رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. فقال: "أيُّكم يَذكُرُ حين طلَع القمرُ وهو مِثلُ شِقِّ جَفْنَةٍ؟".. وشِقِّ جَفْنَةٍ: أيْ: نِصف قَصعةٍ؛ قال أبو الحُسَينِ الفارسيُّ: أيْ: ليلة سَبْع وعِشرين؛ فإنَّ القَمَر يطلُع فيها بتلك الصِّفة.

أعمال ليلة القدر

كل الأعمال الصّالحة وسيلة موصلة للفوز بفضل ليلة القدر وثوابه، إلّا أنّ النّصوص الشّرعية نبّهت لوسيلتين مهمّتين لتَحصيل ثواب هذه اللّيلة المباركة، الأولى هي صلاة القيام، حيث قال سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "مَن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدّم من ذنبه".

والثانية هي الدّعاء، حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمّا سألته عن الدّعاء في ليلة القدر: "قولي: اللّهمّ إنّك عَفُوٌ كريمٌ تُحِبُّ العفوَ فاعْفُ عنّي".

فعلى المسلم أن يستغل هذه الفرصة المباركة فيقوم الليل ويكثر من الدّعاء والتّوبة والاستغفار وتلاوة القرآن والذِّكر وسائر العبادات.

وفي هذه اللّيلة المباركة تهبط الملائكة إلى الأرض ويُؤَمِّنون على دعاء النّاس، إلى وقت طلوع الفجر.

وبركة هذه اللّيلة تستمر من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر، لقول الله تعالى: "سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

فنسأل الله أن يكتب لنا ولكم قيامها، مؤمنين محتسبين، وأن يجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنوب.