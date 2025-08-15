Al Bayan
الإمارات

عجمان تحظر استخدام «السكوتر» في الطرقات العامة

البيان

أعلنت شرطة عجمان عن حظر استخدام  الدراجات الهوائية «السكوتر» بكافة أنواعها على الطرقات والشوارع العامة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية .

ودعت الشرطة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات وعدم استخدام السكوتر في الأماكن غير المخصصة له، حفاظًا على سلامة الجميع.

من جهة أخرى تستعد القيادة العامة لشرطة عجمان لتأمين انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، بالتعاون مع الشركاء، ضمن جهودها لتعزيز السلامة في محيط المدارس وضمان انسيابية الحركة على الطرق، بما يوفر بيئة آمنة للطلبة منذ اليوم الأول للدراسة.