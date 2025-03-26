مجموعة الإمارات تنقل مركز بياناتها إلى "مورو"

أعلنت مجموعة الإمارات، عزمها نقل مركز بياناتها إلى مركز "مورو"، التابع لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، للاستفادة من خدمات الاستضافة والاتصال في مركز البيانات الأخضر الذي يعمل بالطاقة الشمسية بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد أكبر مركز من نوعه في العالم طبقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وقالت المجموعة إن نقل مركز بياناتها إلى مركز "مورو" يعد نقلة نوعية لبنيتها الأساسية التكنولوجية تعزز من قدراتها استعدادا للمرحلة المقبلة من النمو القوي، متوقعة بدء النقل اعتباراً من منتصف عام 2026.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها الجانبان، ستوفر "مورو" لمجموعة الإمارات خدمات استضافة متكاملة تشمل سعات البيانات في الخوادم، وإمدادات الطاقة والتبريد، وتوفير المعدات والخدمات ذات الصلة، كما تعزز الاتفاقية جهود مجموعة الإمارات في مجال الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة.

شهد توقيع الاتفاقية معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ووقعها مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات، والمهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، إن هذا التحالف الإستراتيجي مع مجموعة الإمارات يؤكد التزام دبي بتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الاستدامة في قطاع الطيران.

وأضاف أن هذا التعاون، سيمكن مركز مورو من الإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وضمان مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة، ما يرسخ ريادة دبي على الصعيد العالمي.

من جانبه قال مايكل دورسام، إن الشراكة مع مركز مورو تعد خطوة رئيسية في الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التكنولوجية لمجموعة الإمارات في وقت تستعد فيه لمرحلة جديدة من النمو والتوسّع.