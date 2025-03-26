"كابسات" و"إنتيغريت ميدل إيست" ينطلقان مايو المقبل

تنطلق الدورة الحادية والثلاثون من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية "كابسات"، والنسخة الثالثة لمعرض "إنتيغريت ميدل إيست" في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2025، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاعات الإعلام والمحتوى والبث والأنظمة السمعية البصرية المتخصصة والتكنولوجيا، وذلك لاستكشاف أحدث الابتكارات التقنية والاتجاهات الناشئة التي تساهم في إعادة تشكيل مستقبل هذه الصناعات.

سيجمع معرض "كابسات" في دورته الجديدة أكثر من 450 شركة عارضة و18 ألف مشارك على مدار ثلاثة أيام.

ويُعد معرض "كابسات" الحدث الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط، المتخصص في مجالات المحتوى والبث والأقمار الصناعية والإعلام والترفيه، حيث يوفر منصة تتيح لجميع الأطراف المعنية فرصًا قيّمة للتعاون وتبادل الخبرات واستكشاف التقنيات الناشئة التي تقود عملية التحول في صناعة الإعلام والترفيه.

وتهدف النسخة الثالثة من "إنتيغريت ميدل إيست"، التي تقام بالتزامن مع "كابسات 2025"، إلى تسليط الضوء على التطورات المتسارعة في قطاعي الأنظمة السمعية البصرية الاحترافية وتكنولوجيا الإعلام.

وتعد "إنتيغريت ميدل إيست" الفعالية الإقليمية الوحيدة المتخصصة في مجال الأنظمة السمعية البصرية الاحترافية، حيث ستسلط نسخة هذا العام الضوء على أحدث التقنيات المدعومة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وأبرز الابتكارات في مجالات اللافتات الرقمية والحلول السمعية البصرية والتجارب الهادفة إلى تعزيز التكامل السلس عبر مختلف القطاعات، بما فيها التعليم، والترفيه، والضيافة، وتجارة التجزئة.

وقال أليكس نيكول، نائب الرئيس لقطاع الصناعات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي إن معرضي "كابسات"، و"إنتيغريت ميدل إيست" رسخا مكانتهما الرائدة كمنصات حيوية تجمع المتخصصين والمبتكرين وقادة الصناعة للتواصل والتعاون وتشكيل مستقبل صناعات الإعلام والبث والأقمار الصناعية والأنظمة السمعية البصرية المتخصصة.

وأضاف أنه في ظل التطور المتسارع الذي تشهده هذه القطاعات بوتيرة غير مسبوقة، ستركز فعاليات هذا العام على إبراز التقنيات الثورية والاتجاهات الناشئة التي تعيد صياغة مفاهيم إنتاج المحتوى وتوزيعه، بالإضافة إلى أبرز المستجدات في مجال التجارب الشاملة.

ومن المتوقع أن تصل عائدات صناعة قطاع الترفيه عالمياً إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مسجلةً نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 5 بالمئة منذ عام 2020.

وتشير التوقعات إلى أن القطاع سيشهد توسعاً كبيراً خلال السنوات القادمة، حيث من المرتقب أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 10.6 بالمئة ابتداءً من عام 2025، ليصل إلى 4.41 مليار دولار أمريكي في عام 2030.

كما سيستعرض معرض "كابسات" في دورته القادمة أحدث حلول الأقمار الصناعية والبث والإعلام، مع التركيز بشكل خاص على التقنيات والتطورات الجديدة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة الإعلام العالمية.

ومن أبرز فعاليات المعرض لهذا العام تنظيم "كونغرس المحتوى" الذي سيجمع أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً بارزاً عالمياً لمناقشة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط، والصعود السريع للرياضات الإلكترونية في مجال البث التلفزيوني، والنمو الملحوظ الذي تشهده إيرادات شباك التذاكر بدور السينما بالمنطقة.

وسيحمل "كونغرس المحتوى" لهذا العام شعار "حيث تشعل الرؤى شرارة التغيير - صياغة السردية الجديدة للإعلام في القرن الحادي والعشرين".

وإلى جانب تنظيم ورش العمل، والعروض التوضيحية للمنتجات، وحصص "ماستركلاس" المتخصصة في التكنولوجيا، سيتيح معرض كابسات فرصاً للمؤسسات للتواصل والتفاعل مع المشترين، وعرض ابتكاراتهم، والمساهمة في قيادة التحول ضمن القطاع.

ويرتكز الحدث على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإبداع والاتصال والوعي، والتي تشكل جوهر رؤيته وأهدافه.

وسيوفر معرض "إنتيغريت ميدل إيست 2025" منصة لاستعراض أحدث المنتجات والتقنيات، بما في ذلك الشاشات التفاعلية، والحلول السمعية البصرية، وغيرها من الابتكارات الرائدة في مجال تكنولوجيا البث المرئي والمسموع.

ومن المتوقع أن يشهد سوق التقنيات السمعية البصرية الاحترافية في منطقة الشرق الأوسط نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.9% في الفترة ما بين 2023 إلى 2030، ليصل حجمه إلى 22.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق "داتا بريدج"، والذي يشير إلى أن الطلب المتزايد على المعدات السمعية البصرية اللاسلكية سيخلق فرصاً هائلة للنمو ضمن القطاع.

وسيستضيف معرض "إنتيغريت ميدل إيست" في نسخة هذا العام ورش عمل متخصصة، وندوات، وفعاليات لإطلاق المنتجات، لمنح المتخصصين في القطاع رؤى معمقة حول أحدث اتجاهات السوق، وأفضل الممارسات، والتقنيات المتطورة.

كما ستستعرض الشركات العالمية الرائدة أحدث حلولها المبتكرة، بما يفتح آفاقاً واسعة لإقامة شراكات استراتيجية وتعزيز التعاون البنّاء.

وتماشياً مع رؤية معرض "إنتيغريت ميدل إيست" الرامية إلى إبراز الإمكانات الهائلة لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستكشف نسخة هذا العام عن أحدث الاتجاهات في هذا القطاع، مع استعراض حلول مبتكرة تدعم مختلف القطاعات.

كما سيسلط الحدث الضوء على التأثير التحويلي للتقنيات الحديثة، فضلاً عن تعزيز الابتكار وتيسير النقاشات حول أهمية تبنّي استراتيجيات متكاملة للتقنيات السمعية والبصرية الاحترافية، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الدوليين.