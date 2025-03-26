"طرق دبي" تنفذ أعمالاً مرورية للطرق المؤدية إلى دوار سوق حتا

في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التنقل في مختلف مناطق إمارة دبي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات تنفيذ أعمال تطوير الطرق المؤدية إلى دوار سوق حتا، وذلك ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، بما يسهم في تقديم تجربة تنقل مثالية للسكان وزوار المواقع الحيوية في حتا.

وتضمنت التحسينات إنشاء طريق خدمة جديد بطول 1.0 كم موازٍ للطريق الرئيسي دبي – حتا، ويربط بين دوار سوق حتا ومستخدمي الطريق الرئيسي، مما يسهل وصول الزوار والمتسوقين إلى سوق حتا، كما يخدم الطريق الجديد المتجهين من دوار سوق حتا إلى مدخل منطقة مصفوت والعكس، مما يعزز تجربة التنقل اليومية لسكان المنطقة وزوارها.

وفي السياق ذاته، قال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "شملت التحسينات أعمال إنارة متكاملة على امتداد الطريق، من خلال تركيب وحدات إنارة حديثة تعزز مستوى الأمان لمستخدمي الطريق. كما تم تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتحويل الخدمات القائمة بما يتناسب مع متطلبات الجهات الخدمية في دبي، لضمان توافق الطريق مع احتياجات سكان منطقة حتا والمرافق المحيطة".

وأضاف الشحي: "حرصت الهيئة على تطبيق آلية العبور السطحي (Irish Crossing) لصرف مياه الأمطار من سطح الطريق، مما يضمن استدامة وكفاءة الطريق خلال مختلف الظروف الجوية. ويسهم هذا النظام في الحد من تأثير تجمعات المياه على حركة المركبات، مما يعزز السلامة المرورية ويقلل من تأثر شبكة الطرق بالعوامل البيئية".

وأكد الشحي مواصلة الهيئة تنفيذ المشاريع لتعزيز كفاءة شبكة الطرق وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية في شوارع حتا، وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية بمنطقة حتا والمرافق السياحية المحيطة، إلى جانب سهولة التنقل بين المناطق المجاورة، مثل مصفوت، والمدام، مما يدعم التنمية المستدامة ويسهم في خدمة السكان والزوار، مما يعزز مكانة حتا كوجهة سياحية رئيسية في إمارة دبي.