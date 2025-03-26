باركن تعلن عن إدخال سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات العامة حيز التنفيذ في 4 أبريل

كشفت شركة باركن ش.م.ع ("باركن")، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، اليوم عن أحدث مستجدات سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات.

لمحة عامة

أعلنت شركة باركن عن بدء تطبيق سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات في دبي اعتباراً من4 أبريل 2025. هذه السياسة، التي أقرتها هيئة الطرق والمواصلات، ستطبق تعرفة مختلفة في أوقات الذروة وخارجها على جميع مواقف المركبات العامة المرسمة في محفظة الشركة، بالإضافة إلى ما يقارب 35% منها في مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين. وستعتمد التعرفة على نوع الموقف (المميزة والعادية) ووقت الاستخدام. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تحسين إدارة المواقف في المناطق المزدحمة، وتشجيع استخدام البنية التحتية للمواقف، وتسهيل حركة المرور في المدينة، خاصة خلال أوقات الذروة.

المواقف المميزة هي فئة من المواقف العامة تقع في مناطق حيوية ذات كثافة سكانية عالية أو في مناطق تجارية، بالإضافة إلى المواقع القريبة من محطات النقل العام، تم اختيارها بعناية لتوفير خيارات مريحة وسهلة للسائقين والتي يتم تحديدها بقرار من هيئة الطرق والمواصلات. كما تم تمييز هذه المناطق بوضوح من خلال لوحات إرشادية مخصصة وتفاصيل التعرفة المعروضة على أجهزة الدفع الخاصة بالمواقف. حيث تتوفر المعلومات اللازمة حول هذه المواقف على موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.

وستطبق تعرفة أوقات الذروة لمدة 6 ساعات يومياً (من 8 إلى 10 صباحاً ومن 4 إلى 8 مساءً)، باستثناء أيام الأحد والعطلات الرسمية. أما التعرفة خارج أوقات الذروة (من 10 صباحاً إلى 4 مساءً ومن 8 إلى 10 مساءً) فستبقى دون تغيير، وستكون متوافقة مع التعرفة الحالية.

مواقف المركبات العامة

بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، تم تخصيص ما يقارب 40% من محفظة مواقف الشركة كمواقف من فئة المواقف المميزة، بينما تم تصنيف البقية كمواقف من فئة المواقف العادية. وسيتم تطبيق التعرفة الجديدة على مواقف المركبات العامة بدءاً من 4 أبريل 2025، وفقاً للتفاصيل التالية:

مواقف المركبات في مناطق الفعاليات الكبرى

لانسيابية الحركة المرورية خلال الفعاليات الكبرى، تطبق باركن تعرفة بمقدار 25 درهماً إماراتياً للساعة الواحدة من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً في المنطقة المحيطة بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك على ما يقارب 200 موقفًا وذلك اثناء تلك الفعاليات.

وتشمل الفعاليات الكبرى المتوقعة في مركز دبي التجاري العالمي لعام 2025 ما يلي:

• معرض جيتكس (13-17 أكتوبر 2025 / 5 أيام)

• معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط (27-29 أكتوبر 2025/ 3 أيام)

• معرض جلفود للتصنيع (4-6 نوفمبر 2025/ 3 أيام)

• معرض الخمسة الكبار (24-27 نوفمبر 2025 / 4 أيام)

• معرض أوتوميكانيكا دبي (9-11 ديسمبر 2025 / 3 أيام)

الملحق

سياسة التعرفة المرنة: مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين