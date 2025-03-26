"الهوية والجنسية" تدشن خطتها لعام المجتمع بتفعيل 29 مبادرة في 6 محاور رئيسية

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق خطتها لعام المجتمع 2025 وذلك استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي خصص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار "يدًا بيد" في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم التعاون والمساهمة المجتمعية بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وتتضمن خطة الهيئة لعام المجتمع 2025 تنفيذ 29 مبادرة تستهدف تعزيز القيم المجتمعية وتحفيز المشاركة الفعالة من الموظفين وأفراد المجتمع في ترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والتلاحم المجتمعي.

ويتم تنفيذ هذه المبادرات عبر 6 محاور رئيسية هي الخدمات والتطوع والتثقيف والتوعية والشراكة المؤسسية إضافة إلى الهوية المجتمعية والأنشطة الرياضية والإعلام.

وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن الخطة تهدف إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية والترابط الاجتماعي ودعم جهود القيادة لبناء وطن قوي ومزدهر.

وأضاف سعادته أن الخطة تساهم في تعزيز الروابط بين الأجيال وترسيخ قيم التعاون والانتماء بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات وتحفيز الموظفين والمتعاملين على المساهمة في المجتمع من خلال التطوع والمبادرات المؤثرة.

وأشار سعادته إلى أن خطة الهيئة لعام المجتمع 2025 تسعى إلى إطلاق إمكانيات الموظفين والمتعاملين والشركاء من خلال تطوير المهارات ورعاية المواهب وتشجيع الابتكار في مجالات ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي بما يساهم في تحقيق نمو شامل ومستدام.

وتستهدف الخطة مجموعة واسعة من الجمهور تشمل موظفي الهيئة على مستوى الدولة والمتعاملين بفئاتهم كافة وأفراد المجتمع وأصحاب الهمم وكبار المواطنين إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وتشمل الخطة 29 مبادرة رئيسية منها 13 مبادرة في مجال تطوير الخدمات والتطوع أبرزها استحداث خبير إقامة الأسرة وتنظيم العرس الجماعي للموظفين وتطوير منظومة تأشيرات وإقامات جديدة تتعلق بالاستثمار الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلى جانب جائزة المسؤولية المجتمعية.

كما تتضمن 4 مبادرات في مجال التثقيف والتوعية تشمل ندوات توعية حول الأسرة والمجتمع والمبادرات الصحية ومعرض الأسر المنتجة.

أما في مجال الشراكات المؤسسية تتضمن الخطة توقيع مذكرات تفاهم مع الوزارات والهيئات المعنية بالمجتمع بينما تهدف المبادرة الخاصة بالهوية المجتمعية إلى تعزيز الهوية المجتمعية من خلال استخدام شعارات عام المجتمع في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة.

وفي المجال الرياضي تشمل الخطة 5 مبادرات أبرزها تنظيم دورة رياضية باسم "دورة عام المجتمع" لموظفي الهيئة إضافة إلى تنظيم ماراثون جري للمجتمع.

ويتضمن المجال الإعلامي 5 مبادرات إعلامية لتسليط الضوء على خدمات الهيئة الاستثنائية لأسر المواطنين والمقيمين والتوعية بأنشطة وفعاليات عام المجتمع.