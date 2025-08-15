رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من دول العالم بذكرى الاستقلال ويوم التحرير واليوم الوطني لبلادهم

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، وفخامة دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما، وإلى فخامة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير، وإلى الأمير هانز آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة دروبادي مورمو، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، وفخامة لي جيه ميونغ ، والأمير هانز آدم الثاني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ومعالي أناتول كولينيت ماكوسو رئيس وزراء جمهورية الكونغو، ومعالي كيم مين سيوك رئيس وزراء جمهورية كوريا، ومعالي بريجيت هاس، رئيسة وزراء إمارة ليختنشتاين.