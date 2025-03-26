حاكم عجمان يستقبل ضيوف فعاليات «رمضان عجمان»

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراء القرآن الكريم والوعاظ ضيوف فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان».

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بعلماء الدين والقراء من داخل وخارج الدولة، منوهاً بدورهم الكبير في نشر قيم وتعاليم الإسلام الأصيلة.

وأثنى سموه على ضيوف «رمضان عجمان» الذين يحيون ليالي رمضان بالصلاة والعبادة وما يضفونه من أجواء إيمانية بأصواتهم العذبة في مساجد الإمارة، كما أثنى سموه على الدور الكبير للفعاليات في تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والتواصل الإنساني.

وأعرب العلماء والوعاظ الضيوف عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ليالي الشهر الفضيل بمساجد عجمان، داعين الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على دولة الإمارات، وأن يمن على شعبها الكريم وقيادتها الرشيدة بكل الخير والتقدم والازدهار.

وهنأ الضيوف سموه وولي عهده بشهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.