"كهرباء دبي" تعلن خارطة طريقلتصبح أول جهة خدماتية على مستوى العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي

أطلق معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيسالتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى أن تصبح هيئةكهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالممن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها الأساسية. جاء ذلك خلالفعالية "أسبوع الذكاء الاصطناعي التوليدي" التي نظمتها الهيئة لمناقشةالتحول القائم على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بمشاركة نخبة من الخبراءوالمتخصصين من الهيئة ومن الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بمافي ذلك "مايكروسوفت" و"آي بي إم" و "سيرفس ناو" و"داتا روبوت".

تضمنت الفعالية، التي استمرت لأربعة أيام في المبنىالرئيسي للهيئة، "مؤتمر أسبوع الذكاء الاصطناعي التوليدي"، الذي استعرضرؤية الهيئة لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها وخدماتها، كما شارك الحضور فيورش عمل وجلسات نقاشية ومحاضرات تفاعلية في موضوعات متنوعة بما في ذلك التعلمالعميق، والشبكات العصبية للذكاء الاصطناعي، والأتمتة. كما استعرضت الهيئةاستراتيجيتها للتحول الرقمي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على رفعالإنتاجية، وتعزيز عملية صنع القرار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير خدماتمبتكرة تلبي احتياجات المعنيين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيسالتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخمحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،بأن نكون في طليعة الأمم التي تتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع العمل الحكومي،يسعدنا أن نطلق خارطة الطريق الاستراتيجية التي ستمكن الهيئة من أن تصبح أول مؤسسةخدماتية على مستوى العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي. وتضمن هذه المبادرةمواكبتنا للتطورات الرقمية والتحولات العالمية وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام فيقطاعي الطاقة والمياه، حيث تهدف خارطة الطريق إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي فيجميع العمليات التشغيلية والخدمية بما يعزز الإنتاجية والكفاءة، ويدعم الابتكاروالإبداع، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التيتهدف إلى تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة رائدة عالمياً في مجالالذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار في الأفراد والقطاعات التي تعتبر جوهريةلنجاحنا."

وأكد معالي سعيد الطاير حرص الهيئة على تعزيز تكاملتقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين كوادرها بأحدث الأدوات اللازمة لمواكبة التطوراتالمتسارعة في هذا المجال. ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التقنيةالعالمية، تهدف الهيئة إلى توفير برامج تدريبية متقدمة لموظفيها ليكونوا على اطلاعبأحدث التطورات في مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحسينالأداء وزيادة الإنتاجية والكفاءة والارتقاء بسعادة المعنيين.

سلط المعرض المصاحب لأسبوع الذكاء الاصطناعي التوليديالضوء على النجاحات التي حققتها الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تشكل حجرالأساس في تحولها إلى مؤسسة قائمة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الإنجازات منصة"رمّاس في العمل" التي تدعم مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة عبر مختلفقطاعات الهيئة بما في ذلك الإنتاج (الطاقة والمياه)، ونقل وتوزيع الطاقة، وتطويرالأعمال والتميز، والهندسة المدنية، وخدمات الفواتير، والموارد البشرية والشؤونالقانونية. كما نجحت الهيئة في تنفيذ تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في بوابة "خدماتك"الإلكترونية للموظفين، ومكتب دعم تقنية المعلومات، وإجراءات الحوكمة والامتثال،وسياسات الأمن الإلكتروني. وتمثل هذه الإنجازات الأساس الذي ستبني عليه الهيئةاستراتيجيتها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح أول جهة خدماتية على مستوى العالم قائمةعلى الذكاء الاصطناعي بالكامل.