ولي عهد الشارقة: تطوير أكاديمية العلوم الشرطية والارتقاء ببرامج تأهيل الكوادر

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، مساء أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير الأكاديمية والارتقاء بمستوى البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الشرطية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تحقيق أهداف الأكاديمية ورؤيتها المستقبلية، ومثمناً حرص أعضاء المجلس والعاملين بالأكاديمية على التطوير المستمر والعمل الدؤوب، وتفانيهم وإخلاصهم في تنفيذ الخطط والمبادرات التي تعزز من مكانة الأكاديمية كمؤسسة رائدة في المجال الشرطي.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تطوير الأداء الأكاديمي وتعزز من البرامج التدريبية والارتقاء بجودة التعليم والتدريب في الأكاديمية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع مجموعة من القضايا المطروحة على جدول الأعمال، كان من أبرزها البرامج التدريبية المنفذة بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية المتخصصة، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بمهارات الكوادر الشرطية وتطوير منظومة التدريب.

كما ناقش المجلس تطوير عمليات تسجيل الطلبة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا بما يسهم في تسهيل إجراءات القبول ومواكبة التطورات التقنية في هذا المجال.

واطلع المجلس على مستجدات تنفيذ دورات الطب الطارئ واعتماد الأكاديمية كمركز إقليمي معتمد لتنفيذ هذه البرامج، بهدف تعزيز جاهزية الكوادر في التعامل مع الحالات الطارئة وفق أفضل المعايير العالمية.