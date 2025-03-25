«مؤسسة زايد الإنسانية» تنفذ مبادرات رمضانية في الأردن

تواصل مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية تنفيذ برامجها الرمضانية في المملكة الأردنية الهاشمية بإشراف من فريق المؤسسة وسفارة دولة الإمارات في عمّان، حيث شارك فريق المؤسسة تناول وجبات الإفطار مع العائلات المتعففة وبعض الجمعيات التي ترعى الأيتام إضافة إلى مخيمات اللاجئين.

تقديم الوجبات

أشرف على الإفطار المستشار حمد المطروشي القائم بأعمال سفارة الدولة في عمّان، ووفد مؤسسة زايد الإنسانية، حيث استفادت آلاف العائلات من مبادرات المؤسسة في تقديم وجبات إفطار للأسر المستحقة والأيتام واللاجئين في العديد من محافظات المملكة ومنها منطقة الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك، ومنطقتا سحاب وجبل الزهور التابعتان للعاصمة عمّان وغيرها من المناطق، إضافة إلى تنظيم الإفطار الجماعي للصائمين في مركز زها الثقافي شرقي العاصمة عمّان.

سلسلة مبادرات

وأشارت مؤسسة زايد الإنسانية، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها المؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام، مشيرة إلى أن المؤسسة تنفذ برامج ومبادرات رمضانية في 19 دولة حول العالم امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في العطاء ونشر الخير.

وأعرب المستفيدون عن سعادتهم بمشاركة الفرق الإماراتية لهم روحانيات شهر رمضان المبارك، مقدمين شكرهم لمؤسسة زايد الإنسانية، رافعين أكفهم بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.