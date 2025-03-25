شرطة رأس الخيمة تضبط 51 متسولاً

ضبطت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 51 متسولاً، ضمن الحملة التي أطلقتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة، تحت شعار «كافح التسول وساعد من يستحق»، منذ بداية شهر رمضان الجاري، بواقع 34 من الذكور، و17 من الإناث.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن أفراد المجتمع يتسابقون في تقديم أعمال الخير والتبرعات في شهر الرحمة، ما يتيح الفرصة أمام ضعاف النفوس لممارسة التسول، داعياً أفراد المجتمع الراغبين في التبرع بأموال صدقاتهم، إلى التعامل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بالدولة، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها.

وأكدت أن حملة «كافح التسول وساعد من يستحق» جاءت بهدف توعية أفراد المجتمع بالأساليب والطرق التي يتبعها المتسولون.