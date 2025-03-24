بنك أبوظبي الحيوي يطلق خدمة التخزين الخاص لدم الحبل السري

أطلق “بنك أبوظبي الحيوي” خدمات التخزين الخاص لدم الحبل السري مما يمنح العائلات التي تنتظر مولودًا جديدًا وسيلة ميسرة التكلفة ومتاحة محليًا لحفظ الخلايا الجذعية لحديثي الولادة.

يأتي هذا الإعلان في خطوة تهدف إلى تمكين العائلات من الوصول إلى الحلول الطبية المخصصة وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة في علوم الحياة.

ومع إجراء أكثر من 60,000 عملية زرع باستخدام الخلايا الجذعية من دم الحبل السري على مستوى العالم يزداد الطلب على علاجات منقذة للحياة من خلال الاستفادة من تخزين دم الحبل السري إلا أن العديد من العائلات تواجه صعوبة في الوصول إلى فوائد التخزين الخاص لدم الحبل السري بسبب التكلفة العالية وخيارات التخزين المحدودة محلياً.

ويعمل بنك أبوظبي الحيوي على تغيير هذا الواقع بتقديم خدمة تخزين دم الحبل السري بتكلفة ميسرة تقل عن نصف الأسعار الحالية في السوق.

ويتعاون البنك مع مرافق رعاية صحية مرخصة بالكامل في أبوظبي بما في ذلك مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال التابع لشركة " M42 " بالإضافة إلى مستشفى الكورنيش ومستشفى كَنَد.

وبدلاً من شحن عينات دم الحبل السري إلى الخارج لحفظها يقوم بنك أبوظبي الحيوي بتخزين العينات محلياً في منشأة متطورة بمدينة مصدر حيث تضمن تقنيات التخزين المتقدمة الحفاظ على الخلايا الجذعية لمدة تصل إلى 30 عاماً مع إمكانية الوصول إليها من أي مكان في العالم.

ويُجمع دم الحبل السري فور ولادة الطفل ويُعد مصدرا غنيا بالخلايا الجذعية المكونة للدم التي تتميز بقدرتها على التطور إلى أنواع مختلفة من خلايا الدم وخلايا الجهاز المناعي وهذه الخلايا الجذعية تؤدي دورا حيويا في علاج أكثر من 80 حالة طبية مهددة للحياة مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وسرطان الدم واللمفوما وغيرها من الأمراض الوراثية.

ومن خلال تسهيل الوصول إلى التخزين الخاص لدم الحبل السري بتكلفة ميسرة يزيل بنك أبوظبي الحيوي الحواجز المالية واللوجستية مما يضمن للأسر موردا طبيا آمنا ومخصصا للأطفال وأفراد الأسرة ويزيد من فرص العثور على تطابق مناسب للخلايا الجذعية داخل العائلة حيث يكون لدى الأشقاء فرصة بنسبة 25% للتطابق الكامل و50% للتطابق الجزئي مما يحسن بشكل كبير نتائج العلاج للأمراض الوراثية وأمراض الدم.

وقال بول داوني المدير العام لبنك أبوظبي الحيوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الحبل السري يُعتبر حلقة وصل حيوية بين الأم وطفلها خلال فترة الحمل يغذي الطفل بالأوكسجين والمغذيات والأهم من ذلك أن الحبل السري يحتوي على مصدر غني بالخلايا الجذعية المكونة للدم "HSCs" التي تتمتع بقدرة على تكرار نفسها بسرعة مما يجعلها مفيدة في علاج العديد من الأمراض.

وأضاف أن التبرع بدم الحبل السري عملية بسيطة يتم خلالها جمع وتخزين الدم المتبقي في الحبل السري لحديثي الولادة بعد الولادة وتتمتع الخلايا الجذعية في دم الحبل السري بقدرة ملحوظة على الشفاء حيث تقوم بتوليد خلايا جديدة يمكنها استبدال الخلايا المريضة أو إصلاح الأنسجة التالفة.

وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام هذه الخلايا لعلاج أكثر من 80 حالة طبية بما في ذلك الأمراض المناعية، والاضطرابات الوراثية والعصبية وبعض أشكال السرطان مثل سرطان الدم واللمفوما.

وأشار داوني إلى أن عملية جمع دم الحبل السري بسيطة وآمنة تمامًا ويتم جمعه بواسطة طبيب أو قابلة بعد الولادة ولا يشكل أي خطر على الأم أو الطفل ونحن نؤمن بأن تخزين هذه الخلايا الجذعية في بنك أبوظبي الحيوي يساهم بشكل كبير في توفير علاج محتمل للعديد من الأمراض الخطيرة.

وحول تكلفة التخزين أكد داوني أن بنك أبوظبي الحيوي يوفر هذه الخدمة بأسعار ميسرة مما يتيح للعائلات الحصول على خيارات تخزين محلية وآمنة بأسعار تقل عن نصف الأسعار المعتادة في السوق.

ولفت إلى أن بنك أبوظبي الحيوي يوفر خدمات تخزين دم الحبل السري لأفراد الأسرة مما يزيد من فرص العثور على تطابق مناسب للخلايا الجذعية بما يعزز نتائج العلاج للأمراض الوراثية وأمراض الدم.

وأوضح داوني أنه يمكن للعائلات المهتمة أيضا التبرع بدم الحبل السري لأغراض بحثية وهو ما يساهم في تقدم الأبحاث الطبية في مجال الخلايا الجذعية وعلاج الأمراض المختلفة، منوها إلى أن التخزين في منشأة خاصة يتيح للعائلات الاحتفاظ بعينات دم الحبل السري لاستخدامها حصريا بينما يتيح التخزين في منشأة عامة التبرع بالعينة لأغراض البحث.

وأكد داوني أن بنك أبوظبي الحيوي يسعى من خلال هذه الخدمة إلى إزالة الحواجز المالية واللوجستية التي تحول دون استفادة العائلات من تخزين دم الحبل السري مما يساهم في تحسين فرص العلاج والشفاء في المستقبل.