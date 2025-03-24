"بيس هومز للتطوير العقاري" تدعم حملة "وقف الأب" بإنشاء مبنى وقفي في دبي بتكلفة 50 مليون درهم

أعلنت شركة "بيس هومز للتطوير العقاري"، عن إنشاء مبنى وقفي في دبي بتكلفة 50 مليون درهم، دعماً لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتعهدت الشركة، بإنشاء المبنى الوقفي ضمن الحي التعليمي التابع لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" الذي يقع في مدينة دبي الأكاديمية.

وتستثمر إيرادات المبنى الوقفي في تحقيق مستهدفات حملة "وقف الأب" في دعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، وتطوير المستشفيات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءتها.

وتأتي مساهمة شركة "بيس هومز للتطوير العقاري" في سياق التفاعل المجتمعي الكبير، من الأفراد والمؤسسات، مع حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وأكد إحسان رشيد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيس هومز للتطوير العقاري"، أن حملة "وقف الأب" تحمل أملاً جديداً للمجتمعات الأقل حظاً، وتمنح المرضى من المحتاجين والفقراء وغير القادرين فرصة الحصول على الرعاية الصحية المستدامة وأسباب الشفاء، من خلال بناء وإعادة تأهيل المستشفيات ودعم المنظومة الصحية في تلك المجتمعات.

وقال إن مساهمة الشركة في حملة “وقف الأب”، تنبع من الحرص على دعم المبادرات الخيرية لدولة الإمارات والجهود الإنسانية لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وسعيها لإيجاد حلول عملية ومبتكرة للتحديات التي تواجهها الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، وفي مقدمتها توفير الرعاية الصحية المستدامة، وبناء مرافق طبية حديثة قادرة على استيعاب المرضى وعلاجهم.

وأعرب عن سعادته بدعم هذه الحملة النبيلة، التي أحدثت حراكاً خيرياً واسعاً وأظهرت أن مجتمع الإمارات، قوي بإنسانيته وتكاتفه وحبه للعطاء ومساعدة الآخرين.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.