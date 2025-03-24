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الإمارات

سالم بن سلطان يؤكد الالتزام بتمكين أصحاب الهمم

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وام

رأس الخيمة
سالم بن سلطان خلال اللقاء
وام
سالم بن سلطان خلال اللقاء

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لإشراك ودمج أبنائها من أصحاب الهمم في الحياة الاجتماعية، مع ضمان إتاحة الفرص المتساوية لهم في مجالات عدة، وتذليل جميع المعوقات التي تواجههم.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في مجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة، وفداً من مركز الإمارات الدولي لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم في عجمان، بحضور الدكتور عبدالسلام حمزة الزيودي، المدير التنفيذي للمركز، وأولياء أمور الطلبة.