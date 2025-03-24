افتتاح مسجد «بريدة بن الحصيب الأسلمي» بخورفكان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد «بريدة بن الحصيب الأسلمي» بمنطقة الحراي السكنية في مدينة خورفكان، حيث شيد المسجد على نفقة أحد المحسنين، وفق الطراز المعماري الأندلسي، ويتسع لـ700 مصلٍ، منها 80 لمصلى النساء.

بيئة روحانية

ويأتي افتتاح المسجد ضمن خطة الدائرة الرمضانية لتلبية حاجة المجتمع، وتيسير أداء الشعائر والعبادات، وتوفير بيئة روحانية متكاملة للمصلين، تسهم في تعزيز وتماسك النسيج المجتمعي وترسيخ القيم الإسلامية.

ويتميّز المسجد بتصميمه الأندلسي الممزوج بالطابع الإسلامي الحديث، وقد شُيّد المبنى بواجهات بيضاء ناصعة، مع اعتماد القباب والأقواس الدائرية التي تعد من أبرز ملامح العمارة الأندلسية، وتُزيّن المداخل والممرات بأعمدة وأقواس منحنية، يُلاحظ فيها التدرّج الفني للزخارف الهندسية، حيث يعد المسجد مثالاً حياً على جماليات الفن الأندلسي الذي يُجسّد الإرث المعماري الإسلامي.

قبة هرمية

وشيد المسجد بقبة هرمية تتوسط المسجد، ومئذنة ترتفع عن الأرض بـ27 متراً، حيث تبرز بشكل واضح فوق هيكل المسجد، وصُمّمت بأسلوب أندلسي يتميّز بالبساطة والتناسق.