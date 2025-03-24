توصيل المياه لـ 3224 مشروعاً في الشارقة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل المياه لـ3224 مشروعاً جديداً خلال عام 2024 وفق أفضل المواصفات، منها توصيل الخدمات لمجموعة كبيرة من الفلل السكنية والتجارية و163 مبنى تجارياً، إضافة إلى 619 منشأة صناعية، كما تم التوصيل لـ50 مشروعاً حكومياً، وبلغ عدد المساجد التي تم ربطها بشبكة المياه 21 مسجداً.

وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي تقدمها وتوصيل المياه إلى المباني السكنية والتجارية والصناعية والمشروعات الحكومية في مناطق الشارقة وفق أفضل المواصفات بعد إنجاز المنشأة واستلام طلبات التوصيل الدائم للمياه.

وأشار إلى أنه تم توصيل خدمات المياه للمشاريع الخاصة بهيئة تنفيذ المبادرات في الشارقة، وتم تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية لتحسين التوصيلات وجودة المياه في مناطق اليرموك، الحمرية، الصناعية 1 و2، والفشت.