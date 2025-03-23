شرطة دبي تطلق حملة "ساعد بوعي" لمكافحة ظاهرة التسول

أطلقت شرطة دبي حملة توعوية تحت عنوان "ساعد بوعي" تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف مكافحة ظاهرة التسول.

وتأتي هذه الحملة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وتوجيه المساعدات عبر القنوات الرسمية لضمان وصولها إلى المحتاجين بشكل آمن وفعّال.

وتهدف الحملة إلى تشجيع أفراد المجتمع على عدم تقديم العطاء العشوائي للمتسولين، والاتصال بالجهات الرسمية في حال رصد أي حالة تسول.

ويمكن للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر الاتصال على الرقم 901 أو استخدام خدمة "عين الشرطة" المتوفرة عبر تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية.

وتصل عقوبة التسول إلى الغرامة 5,000 درهم والحبس 3 أشهر.

وأكد النقيب عبدالله النقبي، أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر تكافلاً وأماناً، مشدداً على أهمية توجيه المساعدات عبر القنوات الرسمية لضمان استفادة المحتاجين الحقيقيين منها.

ووجه النقبي الشكر لأفراد المجتمع على تعاونهم، متمنياً للجميع شهر رمضان مباركاً مليئاً بالخير والبركات.