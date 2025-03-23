«طرق دبي» تفتتح جسراً بسعة ثلاثة مسارات من جسر إنفينيتي باتجاه شارع الشيخ راشد

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم جسراً رئيساً ضمن المرحلة الرابعة من مشروعتطوير محور الشندغة، بطول 1210 أمتار وسعة ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية 4800 مركبةفي الساعة، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية من جسر إنفينيتي باتجاه شارع الشيخ راشد.

وتشمل المرحلة الرابعة تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي 3.1 كيلومترات، بطاقة استيعابية19400 مركبة في الساعة، إلى جانب تطوير شارع الشيخ راشد بين تقاطع شارع الشيخ خليفةبن زايد وتقاطع الصقر على شارع الميناء، وتطوير التقاطعات السطحية على شوارع جميراوالميناء والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إضافة إلى إنشاء جسرين للمشاة على شارعيالشيخ راشد والميناء.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن المشروعيأتي لمواكبة التنمية واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، مشيراً إلى أن نسبةالإنجاز في المرحلة الرابعة بلغت 90%، وأن من المقرر افتتاح جسرين إضافيين في الربعالثاني من العام الجاري، أحدهما بطول 780 متراً بسعة ثلاثة مسارات، والآخر بطول985 متراً بسعة مسارين، بطاقة استيعابية إجمالية 8000 مركبة في الساعة.

وكانت الهيئة افتتحت في ديسمبر الماضي جسراً بطول 1335 متراً بسعة ثلاثة مسارات،كما افتتحت مطلع العام الجاري جسراً بطول 605 أمتار بسعة مسارين، ليصل إجمالي الجسورالمنجزة ضمن المشروع إلى أربعة جسور حتى الآن.

ويعد مشروع تطوير محور الشندغة من أضخم مشاريع البنية التحتية في دبي، ويمتدعلى طول 13 كيلومتراً، شاملاً تطوير 15 تقاطعاً رئيساً، ويخدم مناطق ديرة وبر دبي والمشاريعالتطويرية المحيطة، حيث يُتوقع أن يسهم في تقليل زمن الرحلة على المحور من 104 دقائقإلى 16 دقيقة بحلول 2030، ما يحقق وفراً اقتصادياً يقدر بـ 45 مليار درهم على مدى20 عاماً.