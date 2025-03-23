أحمد بن سعيد يؤكد التزام دبي الراسخ بالاستدامة من خلال تعزيز السياسات الرئيسية

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال الاجتماع السابع والثمانين للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، على التزام الإمارة الراسخ بالاستدامة من خلال تعزيز السياسات الرئيسية التي تدفع عجلة الكفاءة والابتكار.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة إكس: "أكدنا خلال الاجتماع السابع والثمانين للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، التزام الإمارة الراسخ بالاستدامة من خلال تعزيز السياسات الرئيسية التي تدفع عجلة الكفاءة والابتكار".

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد: "يُشكل تعزيز لوائح المباني الخضراء وحوكمة تداول المنتجات البترولية، خطوة أساسية نحو مواءمة المعايير العالمية وبما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لنواصل من خلال هذه المبادرات، ترسيخ مكانة دبي الريادية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام".