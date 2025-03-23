«إمباور» تؤكد التزامها بتوظيف المياه المعالجة

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، مواصلة مساعيها والتزامها الكبير في حماية البيئة عبر توظيفها للمياه المعالجة في عملياتها الإنتاجية بدلاً من المياه العذبة مستهدفة الحفاظ على الموارد المائية في الدولة.

وتأتي تأكيدات المؤسسة في إطار مشاركتها واحتفائها باليوم العالمي للمياه.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تكمن أهمية المياه في كونها قلب التنمية المستدامة، فهي ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولإنتاج الطاقة والغذاء، كما تسهم في سلامة النظم الإيكولوجية وبقاء الإنسان، إضافة إلى ذلك، تعد المياه عنصراً أساسياً في التكيف مع تغير المناخ، حيث تلعب دوراً محورياً في الربط بين المجتمع والبيئة.

وأوضح بن شعفار أن «إمباور» عززت قدراتها الإنتاجية في عام 2024 من خلال اعتماد تقنيات التناضح العكسي في عملياتها، لتصل إلى 21359 متراً مكعباً يومياً.

وأسهم ذلك في تعزيز عمليات إعادة تدوير ومعالجة المياه، ودعم استراتيجيتها طويلة المدى للأمن المائي.

كما بلغت نسبة المياه المعاد تدويرها 8.3 %، بفضل استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر رئيسي في العمليات التشغيلية، مما يخفف الضغط على موارد المياه العذبة مع الحفاظ على كفاءة أنظمة التبريد.

وأسهم اعتماد مياه الصرف الصحي المعالجة كبديل لمياه الشرب، إلى جانب تطبيق أنظمة متقدمة للفلترة وإعادة التدوير، في تحقيق تحسن ملموس في البصمة المائية للمؤسسة.

وأشار بن شعفار إلى نجاح المؤسسة في تحقيق وفورات كبيرة خلال الأعوام الماضية بفضل ممارساتها البيئية المتقدمة، حيث استخدمت المياه المعالجة في عملياتها بدلاً من المياه العذبة، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لعام 2008، والذي ينص على عدم استخدام المياه العذبة واعتماد البدائل المائية الأخرى حفاظاً على الموارد المائية في الدولة.